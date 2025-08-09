Video al pronto soccorso di Pietra sui social, l’ordine degli infermieri: “Impatto negativo su tutta la categoria”

Pietra Ligure. “Preso atto del comunicato stampa recentemente diffuso, intendiamo esprimere la totale dissociazione dalla modalità utilizzata dall’autrice delle riprese video, per rappresentare una situazione, inerente al fenomeno del sovraffollamento del Pronto Soccorso”. Lo fanno sapere, attraverso un post pubblicato sulla pagina ufficiale, l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Savona in merito alla notizia pubblicata sul nostro giornale del video condiviso sul gruppo Facebook “Senza pronto soccorso si muore”.

Nel filmato, girato da una donna al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, erano stati ripresi anche i volti di alcuni infermieri e pazienti. Nel pomeriggio, Asl2 ha fatto sapere che sono in corso le valutazioni circa l’opportunità di intervenire sulla vicenda attraverso “azioni legali a tutela dei pazienti e degli operatori”.

Sempre nel pomeriggio, inoltre, il video diffuso nelle ultime ore non risulta più disponibile nel gruppo.

Proseguono dall’Ordine: “Pur confidando nella buona fede della persona che ha registrato e diffuso il video, si sottolinea come tale gesto abbia generato un impatto negativo sull’immagine dell’intera categoria degli Infermieri e degli altri professionisti sanitari e socio-sanitari che ogni giorno, operano con competenza, dedizione e senso del dovere, spesso in condizioni complesse, al fine di garantire il benessere e la sicurezza del singolo e della comunità”.

“L’Ordine professionale invita pertanto alla massima prudenza nella diffusione di contenuti che possano ledere la privacy degli inconsapevoli assistiti e la reputazione di chi, con impegno e professionalità, svolge un ruolo fondamentale all’interno del Sistema Salute”, concludono.