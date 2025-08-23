Veloce, Sanguineti: “Presi ancora giocatori di categoria superiore. Luca Cerone è il nuovo preparatore dei portieri”

Savona. La Veloce ha fatto un ulteriore balzo verso la stagione 2025/2026 con la presentazione ufficiale della squadra. Il presidente granata, Francesco Sanguineti, ha parlato raccontando le sensazioni interne in vista del prossimo campionato di Prima Categoria.

“L’ambizione è quella di continuare sulla strada che abbiamo intrapreso l’anno scorso – esordisce – Una strada giusta, che ci ha portato a toglierci dalla palude della seconda categoria e a tornare in prima categoria. Quindi sicuramente l’ambizione è di fare un bel campionato di prima categoria. Siamo una neopromossa, quindi dobbiamo affrontare questa nuova avventura con umiltà, ma con lo spirito giusto da poterci giocare su ogni campo“.

La politica sul mercato è rimasta la stessa: “Portare in società dei giocatori di categoria superiore. È successo l’anno scorso con De Benedetti e Favara, che sono rivelati pedine fondamentali per il conseguimento della vittoria del campionato. I giocatori forti e vincenti portano mentalità vincente e fanno crescere tutto il gruppo. C’erano tanti giocatori che ci schifavano, scusate il termine, perché non erano propensi a scendere in seconda categoria. Quest’anno invece, apprezzando il lavoro che abbiamo intrapreso e la serietà che ci contraddistingua, c‘erano tanti giocatori che avevano desiderio di vestire la maglia granata“.

Un lavoro ad ampio raggio quello svolto sul calciomercato: “Abbiamo avuto anche un po’ l’imbarazzo della scelta, però abbiamo lavorato all’unisono e devo ringraziare tantissimo Andrea Cosentino perché appena è entrato in società si è calato nel ruolo e ha svolto un lavoro davvero importante. È una figura che per noi è importante”

C’è una novità importante che riguarda Luca Cerone: è lui il nuovo preparatore dei portieri della Veloce. Il classe 1995 dopo aver chiuso la carriera tra Letimbro e Vadese, torna con i colori che per tanti anni ha difesao. Sanguineti lo annuncia con soddisfazione: “Lo abbiamo voluto fortemente in società perché è un cuore granata. Tutti conoscono i suoi trascorsi al Levratto e al pari di Andrea Cosentino, oltre che consentirci di programmare un discorso a medio e lungo termine, sicuramente riuscirà a trasmettere ai nostri ragazzi quel senso di appartenenza che deve per forza esserci in una società come la Veloce. Lui è stato tanto qua, ha vinto. Quindi sono sicuro che il suo ruolo non sarà solo limitato a quello di preparatore dei portieri ma anche a trasmettere quei valori che sono importanti per la nostra società”.

Sul ds Cosentino: “Insieme alle ragioni già esposte su Cerone, essendo anche lui un cuore granata, lo abbiamo voluto perché la figura del direttore sportivo è indispensabile“.

Infine alcune news sul settore giovanile: “Il discorso della Genoa Academy nasce da lontano, nel senso che l’anno scorso Ermal Nuredini, che è il presidente del nostro settore giovanile e nonché titolare dei servizi di Albisola, voleva darci una mano. Lui ha molto a cuore sempre la crescita dei giovani e abbiamo fatto la partnership con il Torino, che sicuramente è stata un’esperienza interessante e proficua. L’unica cosa è che la distanza non era indifferente. Quest’anno, anche in ragione del fatto che i nostri bambini della scuola calcio sono costantemente monitorati dal Genoa con allenamenti congiunti e c’è la loro attenzione, il signor Loredini ha spinto perché la partnership, anziché con il Torino, fosse fatta con il Genoa, del quale peraltro tutti sanno che io sono un grande tifoso. Quindi abbiamo concluso questo accordo e stiamo sicuri che porterà tanto anche all’ivaro di settore giovanile”.