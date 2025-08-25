Veloce, il ds Cosentino: “Migliorato un’ottima base. Un nome? Dico Revello”

La Veloce si appresta dopo due stagioni a tornare a calcare la Prima Categoria. Il club vuole partire a fari spenti, ma gli innesti del calibro degli ex Savona Salis e Piu ma non svelano la volontà di insidiare i quartieri nobili della graduatori.

Così il direttore sportivo Andrea Cosentino sulla campagna acquisti del club: “Abbiamo cercato di migliorare una squadra che aveva un’ottima base. Pur giocando in Seconda Categoria, c’erano già elementi da Prima Categoria e Promozione come Favara. Abbiamo cercato di migliorare i ruoli che secondo noi erano scoperti per affrontare un campionato difficile. Squadre come Bolzanetese e Olimpic sono formazioni di Promozione. Il livello è alto e pensiamo di esserci riusciti, poi sarà il campo a parlare”.

Dopo tanti anni nel ruolo di difensore, l’anno scorso Cosentino ha svolto per la prima volta il ruolo di direttore sportivo con i colori della Spotornese: “È stata una stagione complicata culminata con la retrocessione. Per come sono andati i playout c’erano tutte le possibilità per salvarsi. Purtroppo è andata male. È stato un corso accelerato per imparare questo ruolo, ho ancora tanta strada da fare. Non bastano un paio di anni. Mi trovo bene e spero di fare tesoro degli errori commessi. Quando giochi pensi solo a te stesso, in questo ruolo come in quello del mister hai milioni di cose a cui pensare. Questo è il bello“.

Sul rapporto mister Massimiliano Ghione: “Ci eravamo incrociati a Celle dove era il mio allenatore. C’è un rapporto di stima e vediamo il calcio allo stesso modo. Non c’è stato bisogno di rompere il ghiaccio”.

Chi potrebbe essere la sorpresa della stagione? “Penso che Matteo Revello (centrocampista classe 2004) abbia tutte le qualità per diventare un giocatore importante. È uno di quei giovani seri con la testa sulle spalle che ascolta.

Infine, è più semplice semplice trattare con i giovani o con i vecchi? Cosentino non ha dubbi: “Difficilissimo con tutti”.