Varazze, presto asfaltata la strada che porta al Monte Beigua

Varazze. Posa della fibra e asfaltatura della strada che porta al Monte Beigua. Lo annuncia il sindaco Luigi Pierfederici: “Al termine delle lavorazioni per la posa della fibra sarà asfaltato tutto il tratto di strada, per tutta la larghezza della stessa, che dalle ‘Casermette’ conduce alla cima del Beigua” spiega il primo cittadino
“Novità estremamente positive soprattutto per la parte in proprietà di Rai Way. Le lavorazioni – aggiunge Pierfederici – sono state eseguite in questo periodo per rispettare le prescrizioni indicate dall’Ente Parco, al fine del rispetto e tutela della fauna selvatica, ricadendo all’interno della perimetrazione dello stesso”.
Viabilità regolata a senso unico alternato da un semaforo. Il tratto di strada sarà completamente asfaltato tra la fine del prossimo autunno e l’inverno.