Varazze del Beato Jacopo nella Riviera del Beigua, ecco la guida del Rotary Club

Varazze. Una serata di cultura e musica per stare insieme, tutta dedicata al territorio. L’appuntamento è per sabato prossimo, 9 agosto alle 21 e 15 sul sagrato della Collegiata di sant’Ambrogio. È qui che si terrà la serata organizzata dal Rotary Club Varazze Riviera del Beigua.

L’evento segna il lancio ufficiale della guida “Varazze del Beato Jacopo nella Riviera del Beigua”, una pubblicazione e un progetto di servizio che celebra la ricchezza storica, artistica e culturale della città e del territorio, sulle orme del suo cittadino più illustre: Jacopo da Varagine. La serata sarà introdotta da Simona Salvemini, presidente del Rotary Club Varazze Riviera del Beigua. A seguire, interverranno don Claudio Doglio docente universitario, storico e Stefano Termanini, editore. Sono previsti intermezzi musicali del Maestro Francesco Chimienti.

“Ci sono voluti due anni per realizzare la guida nella Riviera del Beigua – spiega Simona Salvemini. – Questa pubblicazione è un dono alla cittadinanza e al territorio in cui il nostro Club opera (un’area che abbraccia da Arenzano a Celle Ligure e l’entroterra fino a Mioglia) ed è un’espressione concreta dello spirito rotariano. Saremo felici se questo nostro piccolo contributo diverrà un’opportunità per conoscere, rispettare, custodire e amare il nostro territorio e la nostra comunità”.

La pubblicazione, che beneficia del patrocinio del Comune e si fregia della prefazione del sindaco Luigi Pierfederici, ha visto la collaborazione di numerosi studiosi e storici locali, oltre alla collaborazione degli assessori Mariangela Calcagno e Marilena Ratto, è stata realizzata grazie all’impegno di Mauro Di Tria, confrontandosi con i maggiori attori del territorio e coinvolgendo associazioni culturali, sociali, sportive del territorio. L’opera è concepita come una “rete in cui si esprimono le peculiarità che Varazze e i suoi dintorni offrono ai cittadini e ai turisti: si raccontano aneddoti e curiosità su varazzini illustri e viene presentato il calendario degli eventi e delle manifestazioni ricorrenti”.

Durante la serata, don Claudio Doglio illustrerà la figura del Beato Jacopo da Varagine, che i suoi contemporanei ebbero in considerazione quale “pozzo di immenso sapere”, autore di opere celebri, tra cui, in particolare, la Legenda Aurea e la Chronica Civitatis Ianuensis. Stefano Termanini, illustrerà gli aspetti specifici della guida, mettendo in rilievo come si presenti e si offra quale strumento flessibile nelle mani del cittadino e del turista.

“Oggi si parla molto di turismo sostenibile, – commenta Termanini. – Quando lo si fa, si pensa soprattutto al riciclo e al buon uso dell’energia. È giusto: non si può prescindere da questi aspetti. Noi crediamo, tuttavia, che la più compiuta dimensione della sostenibilità passi attraverso la migliore comprensione e consapevolezza di un territorio. Occorre conoscere il luogo in cui si è, nella sua prospettiva storica, nelle sue peculiarità e possibilità. Occorre saperlo apprezzare per ciò che può darci, in quanto a sapori, a occasioni sportive e culturali, a impiego soddisfacente e produttivo del nostro tempo libero. Soltanto in questo modo, invece di degradarsi e consumarsi: un territorio diventerà tanto più ricco quanto più se ne fruirà”.

La guida è stata pensata per essere una vera e propria “amica” del turista, che verrà accompagnato alla scoperta delle meraviglie di Varazze e del suo territorio. Utilizza numeri, lettere e colori per proporre due percorsi distinti: uno dedicato al Beato Jacopo da Varagine e l’altro a edifici e luoghi di interesse sulla costa e nell’entroterra. Inoltre, include una cartina e QR code per accedere al sito turistico di Varazze e all’audioguida.