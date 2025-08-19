Varazze, barca con cinque passeggeri a bordo soccorsa dalla Capitaneria di porto

Varazze. Il peggioramento delle condizioni del mare dovuto cambio repentino delle condizioni meteo avvenuto nel primo pomeriggio di oggi ha messo in difficoltà una famiglia di diportisti di rientro a Varazze dopo un’escursione in barca all’isola di Bergeggi.

La chiamata di soccorso è stata raccolta dalla sala operativa della Capitaneria di porto-Guardia costiera di Savona. L’intervento della motonave CP 863 è stato tempestivo: dopo aver individuato il natante, di circa 5 metri, con le persone fortemente spaventate a bordo, i militari hanno proceduto al trasbordo di parte degli occupanti e scortato il conducente in sicurezza fino al porto di Varazze.

Per i diportisti solo un grosso spavento ma nessuna necessità di assistenza medica.

Al riguardo, la Capitaneria di Porto di Savona richiama l’attenzione di tutti nel visionare preventivamente ad ogni uscita in mare le condizioni meteo marine e verificare l’efficienza del mezzo e la quantità di carburante necessario in relazione al tipo di navigazione da intraprendere.

Si ricorda che per segnalare le emergenze in mare è attivo 24 ore su 24 il numero blu 1530, raggiungibile sia da telefonia fissa che mobile e che permette di mettersi in collegamento con l’ufficio della Guardia Costiera più vicino.