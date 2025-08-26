Varazze, all’Arci di via Piave raccolta di generi alimentari da inviare a Gaza

Varazze. Raccolta di generi alimentari per Gaza. Anche Varazze si unisce all’iniziativa dell’associazione Music for Peace e Calp con la Global Sumund Flottilia.

“Abbiamo un obiettivo enorme: – sottolineano gli organizzatori – 40 tonnellate di generi da raccogliere in soli 5 giorni. Per farcela abbiamo bisogno di tutti e tutte voi”. Fino al prossimo 28 agosto.

Punto di raccolta, dall’Arci di via Piave 8. Martedi 26 agosto, mercoledi 27 dalle 9 alle 12 e 30 e dalle 17 alle 20 e 30. Giovedi 28 dalle ore 9 alle 13.

“È fondamentale attenersi scrupolosamente alla lista dei generi richiesti. Alimenti: farina, riso, pasta, zucchero (pacchi da mezzo chilo o chilo), biscotti, pelati e legumi (in latta da 400 gr), miele o marmellata, tonno. Si raccoglie solo questo tipo di materiale”.

“Tutto rigorosamente in confezioni integre e con scadenza a partire da agosto 2026. Soffiamo insieme sulle vele di Music for Peace, CALP e di tutta la Global Sumud Flotilla. Questa sfida è enorme, ma insieme possiamo renderla possibile. La forza di tanti – concludono – diventa una sola, ed è quella che può cambiare davvero le cose. Restiamo Umani”.