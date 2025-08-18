  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Happy dinner

Varazze, al Ristorante Boma una serata in jazz con Martina Cazzola e il maestro Dino Cerruti

Accompagnata dagli allievi del Conservatorio Paganini di Genova Simone Sirello alla chitarra e Lorenzo Pescio alla batteria

FOTO NUOVE OK - BOMA VARAZZE LOCALE RISTORANTE

Varazze. Giovedì 21 agosto alle 20 nuovo appuntamento settimanale di “Happy Dinner – Cena in Jazz” con l’esibizione di Martina Cazzola che allieterà il pubblico con la sua voce calda e graffiante.

Martina Cazzola sarà accompagnata al contrabbasso dal maestro Dino Cerruti e dagli allievi del Conservatorio Paganini di Genova Simone Sirello alla chitarra e Lorenzo Pescio alla batteria.

Sulla terrazza fronte mare, nella cornice della Marina di Varazze, il nono appuntamento in programma vedrà uno speciale “Jazz Quartet” con l’interpretazione del song book americano.

Per info e prenotazioni contattare il numero 019 934530 o visitare il sito www.bomavarazze.it/reservation o https://www.bomavarazze.it.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.