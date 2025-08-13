  • News24
Tradizione

Varazze, a Castagnabuona la messa con il Vescovo per san Rocco

Quest'anno ricorre il 75esimo della 'cassa' processionale del Baglietto

Generico agosto 2025

Varazze. La Confraternita San Rocco e Nostra Signora della Croce sta ultimando i preparativi in vista della festa di san Rocco, patrono della frazione Castagnabuona e del sodalizio stesso. In preparazione alla ricorrenza mercoledì 13 agosto alle ore 20:45 nell’Oratorio San Rocco il teologo e biblista don Claudio Doglio terrà una riflessione storico artistica sulla vita del santo. Venerdì 15 agosto alle 8:45 si reciteranno le lodi e alle 9 sarà officiata la messa.

Sabato 16 agosto, giorno della festa liturgica, alle 18 è in programma la messa solenne. Seguirà la processione per le vie, a cui parteciperanno i fedeli, le confraternite con i crocifissi e le autorità cittadine. Presterà servizio la Banda Musicale “Cardinal Cagliero”. A conclusione la benedizione sul sagrato dell’oratorio. Presiederà le celebrazioni il vescovo della diocesi di Savona-Noli Calogero Marino.

Domenica 17 agosto nei locali della Società di Mutuo Soccorso di Castagnabuona si svolgerà una cena organizzata dalla confraternita. Il menù fisso prevede croccanti focaccette e formaggetta, le tradizionali melanzane ripiene, piatto tipico della festa, polipetti in umido, dolce e caffè. Per partecipare è necessaria la prenotazione al numero di telefono 3403233073. Lunedì 18 agosto sera nella piazzetta dell’oratorio saranno proiettate immagini e filmati sulla festa e sulla vita della frazione.

“In quest’anno giubilare ricorre un anniversario per noi molto importante: il 75esimo della realizzazione della ‘cassa’ processionale di san Rocco, donata da Angelo Baglietto detto ‘Battaggin’ della vicina frazione Cantalupo come ex voto per essere tornato sano e salvo dalla Seconda Guerra Mondiale – fa sapere la confraternita – Purtroppo l’anniversario ricorre in un periodo in cui diversi sono i fronti di guerra nel mondo. L’occasione della festa patronale sarà anche un momento per invocare il dono della pace”.

