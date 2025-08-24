Vandalismo in Darsena, Scaramuzza (Lega) attacca: “Savona è abbandonata a se stessa”

Savona. “Pensavo che con strade invase dai rifiuti e cattivi odori Savona avesse già toccato uno dei punti più bassi, scrivendo una delle sue peggiori pagine turistiche e di civiltà. E invece no”.

Inizia così la dura presa di posizione del consigliere comunale della Lega di Savona, Maurizio Scaramuzza, che ha così commentato l’ennesimo atto di vandalismo avvenuto la notte scorsa in Darsena, dove due giovani hanno danneggiato il dehor di un locale.

Le immagini delle telecamere hanno ripreso i due ragazzi mentre lanciavano tavoli e sedie, mettendo a soqquadro l’area esterna del locale. E l’episodio non è un caso isolato: lo stesso locale era già stato preso di mira pochi giorni fa, quando altri giovani avevano preso a calci sedie e tavoli.

“L’ennesimo atto di vandalismo conferma che la nostra città è completamente abbandonata a se stessa, – ha proseguito Scaramuzza. – Non è solo un episodio isolato, è il segno evidente di un degrado che avanza e di una città lasciata allo sbando, proprio nei luoghi che dovrebbero essere il simbolo di vitalità e di attrazione turistica. Chi governa a Savona è ancora una volta lontano anni luce dai reali problemi della cittadinanza”.