Vado Ligure, pescatori abusivi: la Capitaneria sequestra 250 metri di attrezzatura

Vado Ligure. Altro intervento della Guardia Costiera a tutela della sicurezza in mare, oltre che per il settore della pesca.

Questa mattina, nell’ambito dei controlli messi in atto dalla Capitaneria, sono stati scoperti e posti sotto sequestro altri 250 metri di nasse da pesca illegali, posizionati, tra l’altro, nello specchio acqueo davanti al pontile di Vado Ligure, dunque con potenziale perticolo per il traffico marittimo e le consuete attività nautiche.

L’area con tutta l’attrezzatura dei pescatori abusivi è stata quindi bonificata con l’azione della ditta Transmare.

Quello di oggi è il seguito di un altro episodio avvenuto la settimana scorsa a Savona, quando il personale della Guardia Costiera aveva individuato e sequestrato altrettanti metri di nasse da pesca, in questo cfaso calati addirittura in un tratto di mare frequentato anche dai bagnanti.

Per questo, sono in corso, e proseguono, le indagini e gli accertamenti per risalire ai responsabili, in quanto la pesca abusiva rappresenta un danno ai pescatori in regola e allo stesso comparto ittico del territorio.