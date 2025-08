Vado Ligure, bisarca perde un’auto che stava trasportando: traffico paralizzato sulla superstrada

Vado Ligure. Traffico paralizzato sulla strada a scorrimento veloce tra Savona e Vado Ligure (direzione Vado) a causa del fatto che ad una bisarca gli si è sganciata una macchina che stava trasportando (nei pressi della motorizzazione).

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Savona per prestare i soccorsi del caso e la polizia locale che sta regolando il traffico. Il tratto al momento è chiuso, si gira per via Sardegna.

Per fortuna, il conducente della bisarca non ha riportato ferite, e non ci sono altre persone o vetture coinvolte.

Si ringraziano per le foto Rocco Di Domenico e Giorgia Ferro.