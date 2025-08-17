Esce per un’escursione e scompare: ricerche in corso a Castelbianco

Agg. ore 18.40 Dopo il rinvenimento di una possibile traccia riconducibile al disperso è stato richiesto alla Sala Operativa Centro Aviazione dei Vigili del Fuoco (SOCAV) l’intervento dell’elicottero Drago 153 del reparto volo di Varese, dotato del sistema Dedalo per la ricerca di persone disperse.

Le operazioni di ricerca proseguono con il coordinamento del Posto di Comando Avanzato dei Vigili del Fuoco.

Castelbianco. Sono in corso, a Castelbianco, le ricerche di una persona scomparsa da giovedì 14 agosto. Si tratta di un uomo di circa 40 anni di nazionalità francese, uscito per un’escursione nella zona.

La segnalazione è giunta intorno alle 12 di oggi ai carabinieri della compagnia di Alassio, che hanno informato la sala operativa del comando vigili del fuoco di Savona. A seguito della comunicazione, i vigili del fuoco hanno attivato il protocollo di ricerca persone disperse.

Sul posto è stato allestito il Posto di Comando Avanzato/Unità di Crisi Locale (Ucl).

Nelle operazioni di ricerca sono impegnati: una squadra dei vigili del fuoco di Albenga; le unità cinofile dei vigili del fuoco; il nucleo SAPR (droni) provenienti dai comandi vigili del fuoco di Arezzo, Pistoia e Siena; l’elicottero Drago da Genova; il nucleo Smts (Soccorsi con Mezzi e Tecniche Speciali) della Croce Rossa Italiana; il Soccorso Alpino di Pieve di Teco; squadre di volontari della Protezione Civile; i carabinieri della compagnia di Alassio, che proseguono negli accertamenti di competenza. Sul posto anche la Croce Bianca di Albenga.