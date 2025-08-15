Uomo ferito soccorso in mare a Capo Mele: trasportato in codice rosso in elisoccorso al Santa Corona

Agg. ore 15.30. L’uomo, soccorso in un primo momento dalla capitaneria di porto (con il battello pneumatico G.C. 354 dislocato presso il porto di Andora), sarebbe caduto in acqua scivolando dalla scogliera a picco.

Ha riportato ferite alla schiena e alla testa con abbondante fuoriuscita di sangue.

Dopo una rapida attività di ricerca è stato individuato e portato a bordo. Dopo essere stato messo in “posizione di sicurezza” dal personale della guardia costiera che lo avvolto in una coperta termica e gli ha tamponato la ferita alla nuca con un panno, è stato portato nel porto di Andora dove, ad attendere la Guardia Costiera, si trovava un’ambulanza della Croce Bianca di Alassio ed una pattuglia di militari della Stazione Carabinieri di Laigueglia.

Dopo aver ricevuto le prime cure dai sanitari sul posto, è stato accompagnato presso il campo sportivo di Andora dove è avvenuto il trasbordo sull‘elisoccorso che ha trasportato il ferito in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

