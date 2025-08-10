“Una Ragazza per il Cinema”, Laigueglia incorona la vincitrice: è Gaia Monge

Si è conclusa con successo la selezione del concorso “Una Ragazza per il Cinema” a Laigueglia, che ha visto trionfare Gaia Monge come vincitrice assoluta della serata.

Gaia, savonese di 17 anni, studia Moda all’istituto Falcone di Loano e da sempre è appassionata del mondo dello spettacolo e delle sfilate: “Sono contentissima di essere riuscita a realizzare un piccolo sogno vincendo la fascia di una ragazza per il cinema, esperienza che mi sta regalando tanto, ringrazio ancora tutti quanti…” le sue parole.

Durante l’evento sono stati conferiti anche importanti premi speciali – Eleganza: Soraya Gabbiano; Presenza Scenica: Angelica Rossi; Talento: Angelica Rossi (dopo uno spareggio con Angelica Santoro); Social: Rachele Totaro (premio votato interamente dai followers su Instagram @unaragazzaperilcinema_liguria).

La giuria d’eccezione ha reso la serata ancora più speciale, composta da: Renzo Sinacori (comico di Zelig), Beatrice Tomagnini (che é stata aiuto regista di Striscia la Notizia), Nora (esperta di moda e spettacolo), Giovanna, in arte Giada (cantante che ha partecipato a Italia’s Got Talent in un pezzo con Elio e le Storie Tese), l’avvocato Chiriví (delegato al turismo, alla cultura e alle manifestazioni di Laigueglia), e Carmine Attanasio, presidente di giuria e vicepresidente onorario dell’associazione Vecchia Loano, esclusivista del marchio.

“Un sentito ringraziamento a MC Moda e Capelli per le splendide acconciature, ai Bagni Ondina di Laigueglia per il sostegno e al negozio di abbigliamento Jaipur di Laigueglia per aver presentato la loro collezione unica: abiti in seta scelti direttamente in India e realizzati artigianalmente. Un grazie speciale al nostro Main Sponsor A10 Autofficine per il prezioso supporto” affermano gli organizzatori dell’evento.

“Vi aspettiamo il 23 agosto a Loano per la finale regionale, in cui verranno selezionate le ragazze che avranno accesso alla finalissima nazionale di Taormina” concludono.