Una bagnante della Margonara: “Bidoni stracolmi, cani che sporcano e tende”

Savona. Con questa mia vorrei chiedervi di aiutarmi a risolvere i vari problemi che noi bagnanti, affezionati alla spiaggia della Margonara, quotidianamente siamo costretti a “subire” da parte di persone refrattarie alle norme di educazione e convivenza, incapaci di apprezzare i beni che possediamo.

Premetto che fino alla scorsa estate, insieme a mio marito e ad altre due coppie, necessariamente ci pulivamo la spiaggia da soli, non ritengo inutile sottolineare quanto sia stato faticoso, a dirla tutta è stato pure deludente sperare che venissero poi a ritirare le cataste di legno, canne e quant’altro accumulato, come più volte ci avevano detto telefonicamente gli addetti del comune con i quali avevamo parlato. Quest’anno, siamo rimasti felicemente sorpresi, il comune ha provveduto a mandare chi di competenza a fare il lavoro di pulizia, la sorpresa è durata poco perché tolto il grosso, sulla spiaggia sono rimaste le reti per i cantieri e un cumulo di spazzatura (vedi foto), è da fine giugno, primi di luglio che si aspetta la fine dei lavori annunciata dagli stessi attori che hanno risposto, sempre dopo lunghe attese al telefono.

Nel frattempo hanno messo dei graditissimi bidoni per fare la raccolta differenziata, sarebbero utilissimi se venissero a svuotarli (vedi foto), nuovamente sottolineo che il bisogno è maggiore a causa degli incivili che non hanno “razza” nè età, ma con cui tutti i giorni ci dividiamo la spiaggia.

In realtà qualcuno pensa di esserne il padrone, montano tende, accendono fuochi, mangiano, sporcano, dormono (vedi foto).

A questo si aggiunge anche che ci portano i cani, alcuni li pettinano lasciando matasse di peli ovunque, altri li fanno entrare in acqua, altri gli fanno fare i bisogni, altri ancora li lasciano sotto al sole ad abbaiare (poveri, che tenerezza, starebbero meglio a casa al fresco) mentre loro tranquillamente fanno il bagno, incuranti delle regole della buona convivenza, di chi ha paura e di chi un giorno potrebbe stancarsi e litigare brutalmente perché è davvero troppo. Strafottenza è il termine più adeguato per questi individui, incuranti anche del divieto in vigore tutti gli anni dal 1 maggio al 30 settembre, ci vorrebbe un cartello a caratteri cubitali e soprattutto più controlli, se si spargesse la voce che qualcuno è stato multato per aver infranto le regole, forse ci penserebbero più di una volta prima di sbagliare.

Non credo sia un’utopia, altrimenti non avrei perso tempo a scrivere, ci voglio credere, voglio credere che col vostro aiuto nel diffondere le varie notizie e con le varie collaborazioni, tra chi si occupa della spazzatura, chi dei campeggiatori abusivi, chi dei cani, la nostra spiaggia wild, come la chiamo io, abbia il rispetto che merita, nel frattempo io continuerò a fare la mia parte.

Grazie infinite per l’attenzione che mi avete dedicato nel leggere questa mia lunga lettera scritta in tarda notte.