Un meraviglioso concerto ha accompagnato l’alba del 14 agosto ad Albissola, anche nel ricordo delle vittime di ponte Morandi

Albissola Marina. Il sole sorge in un incantevole scenario. Paesaggio e musica. Erano moltissime le persone che hanno partecipato, ieri, al concerto all’alba ad Albissola.

Note e grande emozione per “un evento che tradizionalmente è dedicato al ricordo delle 43 vittime del crollo del ponte Morandi avvenuto alle ore 11 e 36 di martedì 14 agosto 2018. – spiega l’assessore Roberto Bragantini – Un dramma ancora impresso nei nostri occhi e nelle nostre coscienze. Ma anche il ricordo della lunghissima catena umana lungo le nostre spiagge il giorno dopo, non è da dimenticare come momento di aggregazione potente e di speranza. Dopo il minuto di silenzio, la voce di Eliana Zunino accompagnata dalla magica musica dell’ arpa suonata dalla sorella Katia, hanno fatto da colonna sonora al sorgere della nostra stella”.

Un evento dunque di grande sensibilità e bellezza con un significato molto profondo. Un’alba da ricordare. Il concerto, reso possibile grazie al Comune, in collaborazione con FilMusica e la Fondazione De Mari.

“Un ringraziamento particolare anche all’Associazione Nautica Albissola Marina per la collaborazione” ha concluso Bragantini.