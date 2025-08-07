“Un Mare di Fitness”: consegnati i fondi raccolti con la Corsa del Mare alle associazioni solidali

Albenga. Si è conclusa con un gesto di grande solidarietà la manifestazione “Un Mare di Fitness”, evento che ha saputo unire sport, comunità e beneficenza sul litorale albenganese.

Durante la giornata di domenica 29 giugno si è svolta la Corsa del Mare, appuntamento centrale dell’iniziativa organizzata dagli Albenga Runners, che ha visto la partecipazione entusiasta di corridori e camminatori di tutte le età e di tantissimi cittadini accorsi per sostenere una causa importante.

Grazie alle iscrizioni, alle donazioni spontanee e al prezioso contributo di numerose attività commerciali e palestre del territorio, è stata raccolta la somma di 3.132 euro, interamente devoluta a tre associazioni impegnate nel sociale: “Rachele Franchelli – Uno sguardo senza confini”, “SJAMO – Sao Josè Amici nel Mondo”, “Un Passo alla Volta ODV”.

L’associazione “Rachele Franchelli – Uno sguardo senza confini” utilizzerà la propria quota per Casa Frizzi, destinandola alla copertura delle utenze domestiche (luce, acqua, gas) degli appartamenti messi a disposizione di persone in cura, permettendo loro di concentrarsi sulla salute senza preoccuparsi dei costi dell’alloggio.

L’associazione “SJAMO – Sao Josè Amici nel Mondo” impiegherà i fondi per il Progetto Affido Familiare, realizzato in collaborazione con il Distretto Sociosanitario n. 4 Albenganese. Le risorse saranno dedicate a materiali informativi, cancelleria, laboratori, incontri formativi e momenti di condivisione rivolti a famiglie affidatarie e cittadini, con l’obiettivo di diffondere la cultura dell’affido e rafforzare la rete di sostegno sul territorio.

L’associazione “Un Passo alla Volta ODV” destinerà i fondi alla seconda ristampa dell’album “Colora un sorriso – disegni per un futuro inclusivo”, progetto che promuove la creatività dei bambini e diffonde il valore di una società più accogliente. Grazie al contributo ricevuto, l’album potrà continuare a essere distribuito nelle scuole, nelle famiglie e nelle realtà sensibili al tema dell’inclusione.

L’evento è stato reso possibile grazie al supporto e alla collaborazione di numerose realtà locali che hanno creduto e investito nel progetto con entusiasmo. Tra queste: Target Albenga, Just Protein Alassio/Albenga, Wall Street English Albenga, Peirano Bevande Albenga, CaffÈ Noir, Noberasco1908, Albenga Runners, Kombat Team (Albenga, Alassio, Andora), Arena Club Spinning e Funzionale, Ninart Academy, Budo Martial Fit, Us Villanovese Club Scherma Le Torri, Palestre 2Side Albenga, Alassio Wave Walking.

“Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno partecipato alla Corsa del Mare, agli amici, familiari, volontari e a chi ha contribuito anche solo con una donazione. Ogni gesto, grande o piccolo, ha avuto un ruolo fondamentale nel successo dell’iniziativa – afferma Fabrizio Fattor, presidente Asd Albenga Runners -. Un grazie speciale a Renata Cantamessa, Fata Zucchina, per le bellissime interviste, alla madrina della manifestazione Vanessa Minotti, simbolo di eleganza e vicinanza e alla bravissima Cristina De Stefano, voce e volto dell’evento”.

“Un doveroso grazie va infine al Comune di Albenga, che ha creduto sin da subito nel progetto, offrendo un supporto concreto e rendendo possibile l’organizzazione logistica dell’evento. ‘Un Mare di Fitness’ – conclude – ha dimostrato ancora una volta come lo sport sia un linguaggio universale, capace di unire le persone e generare cambiamenti concreti, all’insegna dell’inclusione, dell’aiuto reciproco e dell’impegno civile”.