“Un mare d’estate” a Borghetto, in piazza Marinai un weekend di Ferragosto tra risate e musica

Borghetto Santo Spirito. La settimana di Ferragosto si concluderà con un weekend tra risate e musica in piazza Marinai d’Italia.

Si comincia sabato 16 agosto alle 21.30, con lo spettacolo “Scimmiottando la TV”, ultimo appuntamento della rassegna “Risate sul molo”. Una serata esilarante, in cui si rivivranno le magiche atmosfere di famosi programmi televisivi di tutti i tempi. Verrà ripercorsa la storia del piccolo schermo coinvolgendo il pubblico in un grande show condito dalla comicità. Tutto sarà possibile e sul palco potranno salire fantomatici ospiti, che si alterneranno a colpi di scena, per spaziare dentro e fuori la TV. Conduce l’inviato del programma satirico più famoso d’Italia Luca Galtieri, con la partecipazione di Marco Carena e di Giacomo Aicardi.

Domenica 17 agosto sempre alle 21.30, la potente chitarra di Matteo Garbarini, insieme alla sua band ligure Groove Monkey, accompagneranno il pubblico in un percorso immaginario attraverso il Blues, il POP ed il Rock, tre generi musicali strettamente legati ed interconnessi, di cui il Blues sembra fare la parte del “padre saggio”, mentre il Rock, del “figlio ribelle” ed il POP del figlio irriverente. Un “concerto raccontato” che celebra la musica come linguaggio universale, capace di emozionare, far riflettere e unire generazioni. Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di musica e cultura.

Il gruppo, formato dal chitarrista ligure Matteo Garbarini alla chitarra e alla voce, Fabio Oliva al basso e Filippo Piluso alla batteria, presenteranno i brani in chiave chitarristica, scegliendo autori di fama mondiale come Stevie Ray Vaughan, Eric Clapton, Jimi Hendrix, Mark Knopfler, David Gilmour, Albert King, John Mayer, Kenny Wayne Shepherde.

L’ingresso è gratuito.

“Si avvicina uno dei momenti più attesi dell’estate: il Ferragosto, che celebreremo con due serate imperdibili, pensate per tutti coloro che desiderano trascorrere un fine settimana all’insegna del divertimento e della buona musica”, commenta l’assessore a cultura e turismo Carolina Bongiorni.