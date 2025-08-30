Ultimo appuntamento con “Parole ubikate in mare”, il 1^ settembre ad Albissola Nadia Terranova presenta il libro “Quello che so di te”

Savona. Ultimo appuntamento con l’edizione 2025 di “Parole ubikate in mare”, la rassegna letteraria a cura della Libreria Ubik, del Comune di Savona e del Comune di Albissola Marina, con il contributo di BPER Banca.

Lunedì 1 settembre alle 21.15 in piazza della Concordia ad Albissola Marina la finalista del Premio Strega 2025 Nadia Terranova presenta il libro “Quello che so di te” (Guanda). Dialogano con l’autrice Renata Barberis, Lorenzo Caviglia e Giorgio Scaramuzzino.

Nadia Terranova ci consegna con queste pagine il suo romanzo più personale e più intenso, che ci interroga sul potere della memoria, individuale e collettiva, e sulla nostra capacità di attraversarla per immaginare chi siamo.

C’è una donna in questa storia che, di fronte alla figlia appena nata, ha una sola certezza: da ora non potrà mai più permettersi di impazzire. La follia nella sua famiglia non è solo un pensiero astratto ma ha un nome, e quel nome è Venera. Una bisnonna che ha sempre avuto un posto speciale nei suoi sogni. Ma chi era Venera? Qual è stato l’evento che l’ha portata a varcare la soglia del Mandalari, il manicomio di Messina, in un giorno di marzo? Per scoprirlo, è fondamentale interrogare la ‘mitologia’ familiare, che però forse mente, forse sbaglia, trasfigura ogni episodio con dettagli inattendibili. Questa non è solo una storia di donne, ma anche di uomini. Di padri che hanno spalle larghe e braccia lunghe, buone per lanciare granate in guerra. Di padri che possono spaventarsi, fuggire, perdersi. Per raccontare le donne e gli uomini di questa famiglia, le loro cadute e il loro ostinato coraggio, non resta altro che accettare la sfida: non basta sognare il passato, bisogna andarselo a prendere. Ritornare a Messina, ritornare fra le mura dove Venera è stata internata e cercare un varco fra le memorie (o le bugie?) tramandate, fra l’invenzione e la realtà, fra i responsi della psichiatria e quelli dei racconti familiari.

Nadia Terranova è una scrittrice che ha alternato romanzi classici a libri per ragazzi. Tra le sue opere principali: “Gli anni al contrario”, “Addio fantasmi”, “Trema la notte”. Il romanzo “Quello che so di te” è arrivato terzo nella cinquina finalista al Premio Strega 2025. Collabora con varie testate tra cui Vanity Fair, La Repubblica, Il Foglio, Tuttolibri.

Ingresso gratuito.