Liguria. Si è mesa a ballare ubriaca in autostrada, lungo la A7, tra l’alterato e il disperato, rischiando di farsi investire dalle auto.

Protagonista della vicenda una cittadina slovacca che lo scorso 19 agosto si era fermata nei pressi di una curva con la macchina. Una pattuglia della sottosezione Polizia Stradale, in servizio sulla tratta autostradale, si è subito fermata, ma la donna si è rifiutata di sottoporsi all’alcol test e ha iniziato a inveire e a piangere.

Considerato il suo stato i poliziotti hanno chiesto l’intervento di un’altra pattuglia e dell’ambulanza. Quando è salita a bordo del mezzo di soccorso però ha continuato a insultare personale e agenti, sputando e colpendo con un calcio al torace una dottoressa del 118 che doveva visitarla.

Dopo essere stata sedata e contenuta, la turista slovacca è stata trasferita all’ospedale Villa Scassi, dove ha trascorso la notte.