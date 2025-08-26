  • News24
La Fotonotizia di IVG.it

Traguardo

Turista affezionato ad Alassio festeggia 100 anni nella Città del Muretto

Il suo pronipote sarà battezzato in città nei prossimi giorni

agosto 2025

Alassio. Si sono svolti nei giorni scorsi ad Alassio i festeggiamenti per celebrare il secolo di vita del signor Giuseppe Colombo, turista lombardo di Parabiago da sempre legato alla Città del Muretto.

Insieme alla famiglia e agli amici, hanno preso parte alla ricorrenza il vicesindaco di Alassio Angelo Galtieri ed il presidente dell’Associazione Albergatori Alassio Simone Giardini.

I festeggiamenti speciali della famiglia Colombo ad Alassio non si limitano al compleanno del signor Colombo: nei prossimi giorni, infatti, il suo piccolo pronipote, di nome Carlo, sarà battezzato nella Chiesa di Santa Maria Immacolata in piazza San Francesco, nel cuore dello storico Borgo Coscia, a cui la famiglia è da sempre profondamente legata.

