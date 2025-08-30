Turismo: Regione raddoppia le risorse del fondo dedicato alle strutture ricettivo-alberghiere

Liguria. Regione Liguria ha raddoppiato la capienza del fondo dedicato agli investimenti delle strutture ricettivo-alberghiere, portando la dotazione economica da 3 a 6 milioni di euro. La misura finanzia, con contributi a fondo perduto fino al 50% della spesa sostenuta e per un massimo di 200 mila euro, interventi finalizzati a nuove strutture, riqualificazioni, ampliamenti e nuovi servizi alla clientela.

“Il turismo è una leva strategica per lo sviluppo economico regionale – spiegano l’assessore al Turismo Luca Lombardi e il consigliere delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana -. La decisione di rifinanziare questa misura, che ha registrato un’ampia adesione da parte del settore, rappresenta una risposta concreta dell’azione dell’amministrazione per rafforzare la competitività della Liguria come destinazione d’eccellenza e per stimolare nuove opportunità occupazionali sul territorio. In particolare, grazie a questo intervento saranno un centinaio le imprese che riceveranno il contributo regionale”.

Lo strumento, rientrante nell’azione 1.3.2 del PR FESR 2021-2027, ha chiuso ad aprile scorso ed era rivolto ad alberghi, residenze turistico-alberghiere, locande, alberghi diffusi e condhotel.