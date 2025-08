Turismo in Liguria, luglio assai piovoso e temperature “normali”. A Savona -15% delle presenze rispetto al 2024

Provincia Savona. Il maltempo, le allerte e i temporali hanno lasciato il segno durante il mese di luglio.

Sono molti i turisti che, come ogni anno, avevano scelto le nostre spiagge e il nostro mare per trascorrere qualche ora in relax. Complice però una serie di casualità, il mese di luglio non è stato florido per il stabilimenti balneari.

Se durante la settimana il cielo della nostra provincia era abitato da sole e poche nuvole, il fine settimana (momento clou per il turismo mordi e fuggi) sembrava invece avere una maledizione. Sono state tre (e in alcune zone quattro) le domeniche caratterizzate da violenti acquazzoni e maltempo.

E dati alla mano si è registrato un saldo negativo sulle presenze (e di conseguenza sull’indotto) sulle nostre spiagge. La provincia di Savona ha fatto registrare un -20%, mentre il capoluogo di provincia -15% rispetto a luglio 2024.

“Abbiamo sofferto molto – afferma Enrico Schiappapietra – dopo un maggio e un giugno positivi, luglio ci ha penalizzato tantissimo. Ora siamo in attesa di agosto che, previsioni alla mano, dovrebbe essere un mese caratterizzato dal sole”.