Tris del Finale alla Juniores del Vado: domenica la prima gara ufficiale contro il Pontelungo

Finale Ligure. Il Finale di mister Diego Alessi ha superato 3-0 la formazione Juniores del Vado che ha ben figurato al “Borel”. Dopo un primo tempo bloccato, i giallorossoblù la sbloccano subito nella ripresa con una rete di Palumbo. Raddoppierà in seguito Ferrara e siglerà il tris Halaj.

Domenica l’esordio ufficiale in Coppa Italia contro il Pontelungo.

FINALE – VADO U19 3-0

Marcatori: Palumbo, Ferrara, Halaj

FINALE: Grenna, Minetti, G. Puddu, Arzarello, Amatruda, Tona, Vuillermoz, Ballone, Tavarone, Bazzano, Risso.

A disposizione: Mondino, Medas, Bertozzi, Mallarino, Olivieri, Belvedere, Polito, Ferrara, Halaj, Palumbo

Allenatore: Diego Alessi

VADO U19: Saettone, Puddu, Mazzon, Aspesi, Bonomini, Pellegrini, Lazzarini, Castiglia, Bonanni, Gulii.

A disposizione: Carai, Aonzo, Cova, Rossetti, Burchi, Castrofilippo, Avolio

Allenatore: Sergio Gracchi