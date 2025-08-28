Treni, lavori sulla linea Alessandria-Savona: ecco le modifiche alla circolazione ferroviaria

Per lavori di manutenzione straordinaria tra le stazioni di Acqui Terme e San Giuseppe di Cairo Montenote, da mercoledì 3 a domenica 7 settembre la circolazione ferroviaria avrà delle modifiche.

Sono in programma interventi di ripristino e manutenzione, quali tombini, basamenti, muri di contenimento e la stessa linea elettrica.

Durante lo svolgimento dei lavori, i treni della linea Alessandria-Acqui Terme-Savona saranno cancellati tra Acqui Terme e Savona; il servizio sarà garantito con bus dedicati, messi a disposizione da Regionale e accessibili con un regolare biglietto/abbonamento ferroviario.

Da lunedì 8 a domenica 14 settembre, alcuni treni della linea Alessandria-Acqui Terme-Savona subiranno modifiche di orario.

L’avviso ricorda: “I posti disponibili sui bus possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto e i tempi di percorrenza possono variare in funzione delle condizioni del traffico stradale. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e il trasporto di animali ad eccezione dei cani guida”.

“I canali di acquisto sono aggiornati. Si invitano i viaggiatori a informarsi per programmare il viaggio” concludono dalle Ferrovie dello Stato.