Tradizione e contenuti nella guida “Varazze del Beato Jacopo nella Riviera del Beigua”

Varazze. Anche il sindaco Luigi Pierfederici alla presentazione alla città di una pubblicazione che ne svela storia, curiosità e tradizione: “Varazze del Beato Jacopo nella Riviera del Beigua”.

Partecipazione sul sagrato della Collegiata per la guida. Un lavoro a cura del Rotary Club locale.

“Una pubblicazione che vuole valorizzare e promuovere il nostro bellissimo territorio e le nostre tradizioni raccontando gli itinerari jacopei ma anche tutto quanto possa offrire la nostra bella città, e non solo. – ha sottolineato il sindaco – Cultura, tradizioni, arte, spiritualità e tanto altro”.

Grazie al Rotary Club nella figura del presidente Simona Salvemini per il progetto messo in campo per questo anno rotariano.

“A impreziosire la serata – ha sottolineato il primo cittadino – il nostro parroco don Claudio Doglio, che ha illustrato tratti delle vita del nostro compatrono con riflessioni molto attente e precise e Stefano Termanini, editore della guida che ha valorizzato, in un epoca digitale, un progetto fatto di ‘ carta’ e contenuti autentici”.