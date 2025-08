TPL, Parrinello e Anselmo (PD): “Evitare le assunzioni interinali”

Savona. “TPL sta attraversando una fase importante che ne prevede il rilancio, anche – ad esempio – con l’affidamento della gestione dei parcheggi del Comune di Savona e con la revisione delle linee attualmente in corso, in un quadro che miri al potenziamento del trasporto pubblico e a una sua maggiore rispondenza alle esigenze concrete dei cittadini. In questo contesto riteniamo che per le prossime assunzioni l’azienda debba evitare in ogni caso possibile il lavoro interinale”, così, in una nota, Emanuele Parrinello, segretario provinciale di Savona del Partito Democratico e Simone Anselmo, segretario comunale di Savona del Partito Democratico.

“Crediamo – spiegano -che la dignità e la sicurezza dei lavoratori vengano sempre prima di ogni cosa, e che i posti di lavoro, soprattutto nelle aziende pubbliche, debbano essere il più possibile stabili e garantiti. Nel caso di TPL, peraltro, oltre alle questioni di principio vi sono anche aspetti pratici (banalmente, un autista precario terminerebbe la propria esperienza lavorativa poco dopo aver appreso il percorso delle linee, venendo sostituito da un nuovo precario che dovrebbe impararle da zero) che inducono a privilegiare assunzioni stabili”.

“Siamo convinti che anche la qualità e la dignità del lavoro siano elementi fondamentali per garantire un servizio sempre migliore ai cittadini”, concludono.