Tpl Linea, i sindacati: “Non è più accettabile il silenzio degli enti proprietari. Esternalizzazioni pratica per il contenimento dei costi”

Savona. “Facendo seguito alle interlocuzioni mezzo stampa avvenute ieri, le scriventi segreterie sono a stigmatizzare le dichiarazioni aziendali e a supportare pienamente I’RSU. Siamo stupiti e contrariati soprattutto dalle dichiarazioni sull’esternalizzazione, vista come una cosa positiva, quando e ormai sotto gli occhi di tutti quanto che quella delle esternalizzazioni sià solo una pratica utilizzata per il contenimento dei costi sulle spalle dei lavoratori“. Le segreterie di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa, Ugl, Sial Cobas intervengono nel botta e risposta tra le Rsu di Tpl Linea che hanno scritto una lettera aperta indirizzata ai passeggeri e l’azienda.

“Abbiamo anche scoperto che l’azienda dispone di statistiche (molto discutibili) sui fermi mezzi e sulle ferie, peccato che é ormai dal 14 luglio che chiediamo i dati e l’azienda si é ben guardata dal mandarli bloccando qualsiasi trattativa. L’arrivo di una manciata di mezzi non risolve i problemi di un parco ormai vetusto, su 200 mezzi circa un turn over di una decina di mezzi l’anno vuol dire un parco che ha rezzi di 20 anni in servizio, alla faccia del rinnovamento”.

“Chiudiamo con un pensiero sugli enti proprietari, anche amministrazioni che si dichiarano di centro sinistra e sostenute da partiti di sinistra pensano davvero che le esternalizzazioni che speculano al ribasso sui contratti di lavoro siano un buon metodo di gestire un azienda partecipata? Le amministrazioni devono farsi carico della creazione di un lavoro di qualità che non spinga i giovani a emigrare in altri luoghi, ma che dia loro un futuro dignitoso nella nostra provincia, in discontinuità con l’impoverimento cronico dei lavoratori e di conseguenza del territorio”.

“Deve finire il tempo del cerchiobottismo, non é piú accettabile il silenzio degli enti proprietari mandanti di un processo di tagli sulle spalle dei lavoratori e dell’azienda, che fanno finta di non conoscere ma che invece pare ormai certo appoggino, su questo tema di conseguenza vogliamo risposte immediate dagli enti”, concludono.