Tornano gli zampilli della fontana di piazza Dante ad Albisola

Albisola Superiore. Un simbolo della città cui si è affezionati, da sempre, ritornerà con i suoi zampilli. La fontana della centralissima piazza Dante, infatti, dopo un attento restauro sarà restituita ancora più bella. Da domani, mercoledì 27 agosto.

“Nuova vita a uno dei simboli della nostra città. – spiega il sindaco Maurizio Garbarini con l’assessore alla Cultura e alla Scuola di Ceramica, Simona Poggi – L’opera, realizzata dai ceramisti della Scuola Comunale di Ceramica, vera e propria eccellenza locale nel panorama artistico e artigianale, è stata resa possibile grazie al contributo della Fondazione Agostino De Mari”.

Da domani alle 18 ritornerà questo simbolo di Albisola: “Un restyling che non è soltanto un intervento estetico, ma una dichiarazione di identità e appartenenza, un invito a riconoscersi nella bellezza condivisa. Fondamentale è stato anche il lavoro del muratore Massimo Botta che, con competenza e dedizione, ha reso possibile la piena rinascita della fontana, integrando maestria artigianale e cura dei dettagli”.

Questa fontana rappresenta, insieme ai tanti altri famosi simboli della città, la storia di Albisola: “Rinnovata nel rispetto del suo passato e valorizzata dalla creatività dei ceramisti, diventa un luogo di incontro, socialità ed emozione. Il tema scelto è il vento, con la sua forza evocativa: così come l’acqua scorre e il vento non smette mai di soffiare, anche Albisola non si ferma, ma continua a rinnovarsi e a cercare nuove forme di bellezza”.

“Domani, una serata arricchita dalla partecipazione di Teatro21 e Rimmel e altre storie, che con la loro arte daranno voce e respiro al racconto di questa rinascita, trasformando l’inaugurazione in un momento di condivisione culturale e di comunità”.