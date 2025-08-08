Toirano, un black-out “spegne” la Festa dei Gunbi: per 40 minuti fuori uso illuminazione, musica e casse del Parco del Marchese

Toirano. Si è aperta con un piccolo problema tecnico (risolto piuttosto in fretta, per fortuna) la 36^ edizione della Festa dei Gunbi, la tradizionale manifestazione estiva che animerà Toirano fino a domenica 10 agosto.

A causa di un problema di assorbimento da parte di alcuni strumenti, nella serata di ieri si è verificato un black-out elettrico che ha “spento” musica, illuminazione e, soprattutto, le casse. Il problema ha interessato in particolare la zona del Parco del Marchese, che rappresenta il cuore de “i Gunbi”.

L’omonima associazione che organizza la Festa ha immediatamente contattato E-Distribuzione, che è prontamente intervenuta per riparare gli apparati.

Dopo circa quaranta minuti di lavoro da parte degli operati, l’erogazione di corrente è stata ripristinata e la festa è potuta ripartire regolarmente.

La Festa dei Gunbi proseguirà tutte le sere fino a domenica: Toirano sarà animata da una fiera mercato, animazione, musica dal vivo; ad essere protagonisti saranno soprattutto i piatti tipici e locali, oltre alla birra ed i vini del territorio.