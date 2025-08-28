  • News24
Soccorsa

Toirano, escursionista cade su un sentiero: soccorsa e trasportata in ospedale

Si tratta di una donna lombarda ferita a una caviglia durante un trekking. Intervento congiunto di Soccorso alpino, vigili del fuoco e Croce Rossa di Ceriale

Generico agosto 2025

Toirano. Intervento sui sentieri di Toirano per una donna lombarda che, durante un’escursione, è caduta e ha rimediato un trauma alla caviglia che le impediva di proseguire.

Sul posto Soccorso Alpino e speleologico Liguria, vigili del fuoco e Croce Rossa di Ceriale. La donna è stata stabilizzata e sistemata su barella portantina.

Quindi è stata trasportata per circa 300 metri fino alla strada, dove è stata messa in sicurezza sull’ambulanza e portata al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Petra Ligure.

