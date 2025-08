Termovalorizzatore in Val Bormida, Arboscello e Natale (PD): “La Regione ascolti il territorio e dica No all’impianto”

Val Bormida. “Ci vuole chiarezza. Lo chiediamo da quando, ormai due anni fa, è stata ventilata l’idea di realizzare in Val Bormida l’impianto di chiusura del ciclo dei rifiuti. Proprio durante un’assemblea alla presenza del sindaco di Carcare e dell’allora vice presidente della Provincia Massimo Niero avevamo chiesto alla Regione di avviare un confronto con le regioni confinanti per verificare i fabbisogni delle diverse realtà e evitare di realizzare impianti inutili. Da quella data a oggi nessuna novità”.

Così i consiglieri regionali del Partito Democratico Roberto Arboscello e Davide Natale sull’ipotesi del termovalorizzatore in Val Bormida.

“Frasi dette e non dette, promesse mirabolanti, bandi annunciati e mai pubblicati e soprattutto incertezza di scenari che preoccupano i territori e alimentano la diffidenza verso le istituzioni. La Val Bormida non può e non deve essere sede di nuovi impianti per sostenere questa posizione è nato un comitato anche in Piemonte sostenuto dal presidente Cirio” aggiungono i consiglieri Dem.

“In questi anni siamo stati al fianco delle amministrazioni, dei comitati e dei cittadini e grazie a questa collaborazione siamo riusciti a difendere un territorio. Come per il rigassificatore occorrerà l’impegno di tutti, rimanendo uniti. Dev’essere una battaglia comune, di tutti. Ognuno a disposizione per la causa, questo deve essere il filo conduttore”.

“Vogliamo continuare così e siamo sicuri che anche questa sfida sarà vinta nonostante questa Giunta regionale pare disinteressata ad ascoltare la volontà dei cittadini” concludono Arboscello e Natale.