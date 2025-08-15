Tentativo di effrazione all’ospedale di Albenga: danneggiate le porte di entrata, intervento dei carabinieri

Albenga. Nella prime ore di questa mattina il personale di vigilanza dell’Ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga ha assistito ad un tentativo di effrazione e al danneggiamento della vetrata della porta di ingresso e di alcune porte adiacenti ed ha prontamente allertato le forze dell’ordine.

Immediato l’intervento del Nucleo Operativo Radio mobile di Albenga la cui stazione è collocata nelle vicinanze dell’Ospedale. I carabinieri hanno provveduto a fermare il soggetto che ha effettuato l’effrazione.

La ditta di vigilanza e il personale del presidio hanno poi perlustrato la struttura per scongiurare eventuali ulteriori intrusioni. L’Ufficio Tecnico ha messo in sicurezza le vetrate danneggiate.

L’azienda ha sporto formale denuncia alle Autorità competenti.