  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Presentata denuncia

Tentativo di effrazione all’ospedale di Albenga: danneggiate le porte di entrata, intervento dei carabinieri

E' successo nelle prime ore di questa mattina: rotte le vetrate dell'entrata principale e alcune porte adiacenti

Ospedale Albenga

Albenga. Nella prime ore di questa mattina il personale di vigilanza dell’Ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga ha assistito ad un tentativo di effrazione e al danneggiamento della vetrata della porta di ingresso e di alcune porte adiacenti ed ha prontamente allertato le forze dell’ordine.

Immediato l’intervento del Nucleo Operativo Radio mobile di Albenga la cui stazione è collocata nelle vicinanze dell’Ospedale. I carabinieri hanno provveduto a fermare il soggetto che ha effettuato l’effrazione.

La ditta di vigilanza e il personale del presidio hanno poi perlustrato la struttura per scongiurare eventuali ulteriori intrusioni. L’Ufficio Tecnico ha messo in sicurezza le vetrate danneggiate.

L’azienda ha sporto formale denuncia alle Autorità competenti.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.