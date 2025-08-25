Tenta di rubare uno scooter e ferisce due persone: arrestato dai carabinieri

La notte scorsa, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Savona hanno arrestato in flagranza un cittadino straniero 24enne, presunto autore di una tentata rapina a Savona.

Il giovane, dopo aver tentato di rubare uno scooter parcheggiato via Santorre di Santarosa, per assicurarsi la fuga ha procurato alcune lesioni con un cacciavite a due persone residenti nella zona che, avendolo notato “armeggiare” nei pressi del ciclomotore, avevano cercato di farlo desistere dall’intento criminale.

Le due vittime si sono poi rifugiate nel portone della loro abitazione, tuttavia il giovane straniero ha cercato comunque di raggiungerli, continuando a bussare al portone e a urlare nei loro confronti.

Solo l’intervento dei militari ha posto fine alla pericolosa situazione che si era venuta a creare: i carabinieri sono riusciti a bloccare il 24enne, che era in evidente stato di alterazione e non accennava a calmarsi, accompagnandolo in caserma.

Al termine degli accertamenti, il giovane straniero, residente in provincia di Alessandria e già noto alle Forze dell’Ordine, è stato tratto in arresto e trasferito presso la Casa circondariale di Genova Marassi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Ora dovrà rispondere del reato di tentata rapina aggravata.