Santo Stefano al Mare. Nello scorso fine settimana a Santo Stefano al Mare si è svolto il 49° Meeting Trofeo Queen 2025, ideato dalla ASD Tennistavolo Regina Sanremo Taggia Imperia ed organizzato nella palestra comunale della località rivierasca.

Sotto l’occhio attento e professionale della direzione gare formata da Raffaele Regina, Diego Verda, Omar Ferrante e Nicola Ferrazzano, la kermesse ha registrato i seguenti risultati degli invitati alle gare in programma.

Singolare Veterani = 1°) Daniele Alberighi del G.A.S.P. Moncalieri – 2°) David Marani del Gstt Bordighera – 3°) Vitale Traina del Sisport Torino – 4°) Pasquale Perna del T.T. Victoria Genova – 5°/8° a pari merito) Alessio Carozzi del T.T. Nerviano, Primo Bellone del Sisport Torino, Matteo Cichero del T.T. Regina Sanremo e Leonardo Staita del T.T. Victoria Genova.

Singolare Giovanili = 1°) Matteo Marani del Villaggio Sport Chiavari – 2°) Francesco Rosati del T.T. Brescia – 3°) Iacopo Aquino Traverso del T.T. 2009 Pavia – 4°) Alessandro Repetto del T.T. Torino – 5°/8° a pari merito) Andrea Vedani di Milano, Emanuele Carozzi di Nerviano, Leonardo Scarella del T.T. Regina Sanremo e Edoardo Biava del C.R.D.C. Torino.

Singolare 6° Categoria = 1°) Iacopo Aquino Traverso del T.T. 2009 Pavia – 2°) Carlo Austoni del T.T. Torino – 3°) Francesco Rosati del T.T. Brescia – 4°) Sebastiano Pruiti Ciarello dell’Asd Toirano – 5°/8° a pari merito) Vincenzo Amodeo dell’Asd Toirano, Massimo Rebuffi del T.T. Savona, Ricardo Aquino Traverso del T.T. 2009 Pavia e Andrea Vedani del T.T. Milano.

guarda tutte le foto 20



Tennistavolo: il 49° Meeting Trofeo Queen Liguria

Doppio 6° Categoria = 1°) Francesco Rosati di Brescia in coppia con Gianbeppe Cuatto di Bordighera – 2°) Gabriele Biamonti con Filippo Commendatore del T.T. Vallecrosia – 3°) Sebastiano Pruiti con Vincenzo Amodeo dell’Asd Toirano – 4°) Andrea Muratori con Omero Ferrante del T.T. Regina Taggia – 5°/6° a pari merito) Massimo Triberti con Gioele Orsetti del T.T. Regina Sanremo e Edoardo Biava di Torino con Alessio Polosa di Dronero CN – 7°/8° a pari merito) Andrea Vedani di Milano con Claudio Siccardi di Toirano.

Raffaele Regina, “deus ex machina” delle manifestazioni pongistiche estive, ha dato appuntamento a tutti i presenti ed altri a venire fra circa un mese, il 23 e 24 Agosto, con tante novità in cantiere per il torneo 49° Challenge Trofeo Queen Italia 2025.