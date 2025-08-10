Tamponamento in A10, soccorsi mobilitati: code e disagi tra Savona e Spotorno

Savona. Incidente stradale questa mattina sulla A10, poco dopo il casello di Savona in direzione Ventimiglia.

Secondo quanto appreso, intorno alle 10.00, si è verificato un tamponamento tra due auto, per cause ancora in via di accertamento.

Immeditati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei vigili del fuoco, dei militi della Croce Rossa di Vado Ligure e del 118: fortunatamente per gli occupanti delle vetture coinvolte nessuna grave conseguenza a seguito del sinistro e dell’impatto tra i due mezzi.

Disagi, invece, alla circolazione autostradale, già sollecitata dal traffico intenso previsto nella giornata di oggi: lungo la tratta sono segnalate code di oltre due chilometri, code anche tra Albisola e Savona.