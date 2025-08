Swim dog sport, buoni risultati per la scuola cinofila Blue River nella gara organizzata a Borghetto

Borghetto Santo Spirito. Cresce in Liguria la passione per gli swim dog sport dello Csen. Prime gare organizzate solamente un anno fa e nell’ultimo weekend di luglio il botto con un numero di partecipanti degno di nota su entrambe le giornate.

Sabato 26 e domenica 27 luglio, presso la scuola cinofila Blue River, col patrocinio del comune di Borghetto Santo Spirito, si è svolta la competizione in acqua di freestyle e speedwater.

Numerosa la partecipazione degli allievi della scuola che si sono sfidati con gli amici di fuori regione.

Per chi non conosce la disciplina si tratta, per il Freestyle, di un percorso dove il cane, guidato dal suo conduttore, si deve destreggiare nel minor tempo possibile. Mentre lo Speedwater è un percorso apparentemente più semplice ma con la difficoltà di un riportello in acqua che il cane deve recuperare solo all’ordine del conduttore.

In questa manifestazione bene si sono comportano le due debuttanti Monica con Wendy e Marika con Khaleesi.

Ecco i risultati della scuola Blue River, nel dettaglio.

Gian Luca con Kiss e Simona con Fuffa csono passati in Senior nella specialità Freestyle.

Sabato per Simona e Fuffa oro eccellente netto firma in Free, quinto posto con eccellente in Speed.

Per Laura e Jack argento eccellente netto firma in Free. Con eccellente netto firma è secondo posto in Speed.

Raffaella e Lalla al quinto posto con eccellente in Free; eliminata in Speed.

Marika e Khaleesi al settimo posto con m.b. in free; Eliminata in Speed.

Monica e Wendy eliminate in Free e Speed; Gian Luca e Kiss eliminati in Free e Speed; Sonia e Willy eliminati in Free e Speed.

Domenica per Simona e Fuffa seconda piazza eccellente netto firma in Free passaggio di grado, eccellente netto e terzo posto in Speed.

Gian Luca e Kiss al secondo posto con eccellente netto firma e passaggio di grado in Free; argento eccellente netto e firma in Speed.

Marika e Khaleesi al quinto posto eccellente netto firma in free, sesto eccellente netto firma in Speed.

Raffaella e Lalla seste con eccellente netto firma in free; tredicesimo posto m.b. in Speed.

Laura e Jack settimo eccellente netto firma in Free e ottavo eccellente netto firma in Speed.

Monica e Wendy al sesto posto eccellente netto firma in Free, all’undicesimo eccellente in Speed.

Gian Luca bronzo eccellente netto Freestyle Fidasc e seconda piazza eccellente netto Speedwater Fidasc.

Mentre a borghetto si giocava nell’acqua l’atleta di punta della società, Alice Moretto, è partita con la Nazionale Italiana Meticci per i campionati mondiali.

Alice Moretto