Successo per lo Sbarco dei Saraceni a Laigueglia

Laigueglia. Turisti e residenti hanno assistito ieri sera allo spettacolo dello sbarco dei saraceni a Laigueglia che, come da tradizione, si svolge ad agosto per salutare il periodo clou dell’estate.

Applausi per lo spettacolo pirotecnico, la rievocazione storica, la battaglia in mare e lo sbarco del corsaro Dragut. E’ stato ricostruito il saccheggio di Laigueglia avvenuto nel 1546 ad opera dei saraceni, capitanati dal comandante Dragut, una figura ricorrente negli eventi legati alla marineria in Liguria.

Secondo la tradizione, i saraceni sbarcarono sulla spiaggia e misero a ferro e fuoco la città razziando tesori e facendo prigionieri. I partecipanti alla manifestazione, che si è svolta nei pressi del molo centrale e a seguire in tutto il centro storico, sono stati divisi in due schieramenti: gli “autoctoni”, in tuniche bianche col simbolo cristiano, e gli “invasori turchi”, in vesti nere e rosse, che si sono scontrati sulla spiaggia ingaggiando una feroce battaglia. Durante gli scontri sono stati sparati fuochi d’artificio per illuminare la Baia del Sole.

L’evento è iniziato alle 22 con lo spettacolo dei fuochi piromusicali sparati dal molo centrale del borgo marinaro seguito dalla battaglia. Dalle 23 è iniziata la “Notte Bianca del saraceno”. Nelle piazzette del centro storico erano presenti diversi gruppi e diversi generi musicali.