Successo per la raccolta di generi alimentari per Gaza, il Pd: “Savona e provincia hanno dimostrato di sapere che significa la parola umanità”

Savona. “La raccolta di generi alimentari per la popolazione civile di Gaza svoltasi nei giorni scorsi si è rivelata un successo superiore alle più rosee aspettative”. Lo annunciano la Federazione provinciale del PD di Savona e l’Unione comunale del PD di Savona.

“Moltissimi cittadini singoli, associazioni, partiti, sindacati, società di mutuo soccorso si sono organizzati in pochissime ore per costituire punti di raccolta su tutto il territorio della provincia (alcuni nelle sedi dei nostri circoli, fatto che ci riempie di orgoglio)”.

“Ci complimentiamo con tutti per i risultati molto superiori alle attese e ringraziamo l’APS Generale che ha fatto da punto di riferimento per buona parte dei punti di raccolta locali. Savona e provincia hanno dimostrato di sapere che cosa significa la parola umanità”.