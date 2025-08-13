Stop di 10 giorni, chiusura serale imposta per un locale di Albisola: scatta il provvedimento del Questore

Albisola Superiore. Il Questore di Savona ha disposto la sospensione dell’attività (limitatamente alle ore serali e per l’attività di intrattenimenti musicali e/o danzanti ) per 10 giorni del locale Harena Blanca, situato in passeggiata Eugenio Montale ad Albisola Superiore.

Il provvedimento è stato notificato ieri (12 agosto), dalla stazione locale dei carabinieri, e si protrarrà fino al prossimo 22 agosto.

La chiusura è stata emessa ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), decreto che viene solitamente adottato in seguito a episodi che compromettono l’ordine pubblico e la sicurezza.

Nello specifico, in questo caso la misura è stata adottata a seguito di una serie di controlli programmati, avviati lo scorso mese di giugno, durante i quali “sono stati riscontrati numerosi episodi delinquenziali verificatisi all’interno o nelle immediate vicinanze del locale, senza che risultassero richieste di intervento o segnalazioni da parte della gestione o del personale di sicurezza”.

Il locale è stato inoltre “oggetto di diversi esposti da parte di cittadini“, nei quali si denunciava “una situazione di criticità, degrado e disturbo, attribuita sia alla gestione del bar sia alle frequentazioni, con particolare riferimento a serate caratterizzate da musica a volume molto elevato“.

La decisione di limitare la chiusura alle sole ore serali, è stata presa “per non privare i frequentatori dello stabilimento balneare, nelle ore diurne, della possibilità di usufruire del servizio di somministrazione di alimenti e bevande”.