Spotorno, incidente stradale: intervento dei vigili del fuoco

Spotorno. Attorno alle ore 18 di oggi i Vigili del Fuoco di Savona sono intervenuti sul Lungomare Guglielmo Marconi, all’altezza del Pluto Beach, per un incidente che ha coinvolto un’auto e uno scooter.

A seguito dell’urto si è verificato un versamento di benzina sulla carreggiata, messo in sicurezza dai vigili del fuoco.

Il motociclista è stato soccorso dal personale sanitario del 118 con l’automedica e l’ambulanza della Croce Bianca di Spotorno, quindi trasportato in ospedale in codice giallo per le cure del caso.

Le forze dell’ordine hanno regolato la viabilità e svolto i rilievi del caso.