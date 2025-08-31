Spotorno, auto a fuoco lungo la Sp8 nei pressi del casello autostradale

Spotorno. Auto in fiamme lungo la Sp8, a Spotorno, nei pressi del casello autostradale: intervengono i Vigili del fuoco di Savona. E’ accaduto intorno alle ore 19.20 di oggi, domenica 31 agosto, quando un mezzo alimentato a gasolio si è incendiato.
Un passante, in attesa dell’arrivo dei soccorsi, è intervenuto utilizzando un estintore in suo possesso. Non si registrano feriti.
Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza del mezzo da parte dei Vigili del Fuoco sono tuttora in corso.
Più informazioni