Incendio

Spotorno, auto a fuoco lungo la Sp8 nei pressi del casello autostradale

Un passante dotato di estintore è intervenuto in attesa dell'arrivo dei soccorritori

Spotorno. Auto in fiamme lungo la Sp8, a Spotorno, nei pressi del casello autostradale: intervengono i Vigili del fuoco di Savona. E’ accaduto intorno alle ore 19.20 di oggi, domenica 31 agosto, quando un mezzo alimentato a gasolio si è incendiato.

Un passante, in attesa dell’arrivo dei soccorsi, è intervenuto utilizzando un estintore in suo possesso. Non si registrano feriti.

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza del mezzo da parte dei Vigili del Fuoco sono tuttora in corso.

