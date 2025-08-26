Sp29 chiusa per 24 ore, la Provincia potenzia l’illuminazione della galleria Fugona ad Altare

Altare. Chiusura temporanea della S.P. 29 “del Colle di Cadibona” per verifiche sull’impianto di illuminazione. La Provincia di Savona informa che, per consentire l’ultimazione dei lavori di sostituzione delle lampade della galleria Fugona, che comportano l’impossibilità di garantire la fruizione della sede stradale, sarà temporaneamente sospesa la circolazione veicolare, tra le progressive chilometriche 138+250 e 141+210, sul viadotto Rastello e all’interno della galleria stessa, nel territorio comunale di Altare.

Durante l’interruzione, dalle ore 8.30 di giovedì 28 alle 8.30 di venerdì 29 agosto, il traffico sarà deviato sulla viabilità comunale, attraverso il centro abitato di Altare.

In caso di emergenze o problematiche sulla vicina autostrada A6 “Torino–Savona”, i lavori saranno sospesi per garantire la viabilità alternativa.