Sosta camper ad Albenga, mozione in Consiglio comunale: “Nuova area per la stagione 2026”

Albenga. La questione della sosta dei camper ad Albenga, già al centro di polemiche, tra i punti all’esame del Consiglio comunale.

La consigliera Ginetta Perrone ha esposto una mozione, ringraziando l’assessore Vannucci per l’impegno profuso nella gestione della problematica legata alla sosta dei camper in alcune aree della città.

Come noto, è stato introdotto il divieto di sosta per i veicoli diversi da motocicli e autovetture in Piazza Bolla, sul Lungomare e in via Einaudi, provvedimento che risponde in modo sostanziale alla richiesta contenuta nella mozione riguardo la regolamentazione della sosta dei camper.

Rimane pertanto esclusivamente da valutare la proposta di individuare, in previsione della stagione 2026, un’area idonea per la realizzazione di una zona di sosta attrezzata comunale destinata ai camper.

Su richiesta del consigliere Gianni Pollio, la mozione è stata ritirata temporaneamente al fine di consentire una valutazione condivisa e di elaborare, congiuntamente, un progetto per individuare un’area idonea.