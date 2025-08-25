Sorpreso a cedere droga ad un 20enne: 30enne denunciato ad Alassio

Alassio. È stato denunciato dalla polizia locale di Alassio, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio, un 30enne di origine marocchina residente nell’alessandrino sorpreso qualche giorno fa, nel pieno centro cittadino, a cedere alcune dosi di hashish ad un ragazzo di 20 anni di origine tunisina, anche lui residente in Piemonte e segnalato alla Prefettura per consumo di droga.

Gli agenti del comando di via Gastaldi, nel corso del pattugliamento del centro storico con le ebike, hanno intercettato i due in atteggiamento sospetto e, verificata la condotta criminale, hanno provveduto a sequestrare oltre 30 grammi di cannabis e a condurre i due, per l’identificazione formale, presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza.

Il trentenne marocchino è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.

I controlli di sicurezza urbana a mezzo delle pattuglie automontate, in moto, con le ebike e appiedate continueranno da parte della Polizia Locale per tutta la stagione estiva su tutti e tre i turni di servizio, dalle 730 alle 130 fino a metà settembre.