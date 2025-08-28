Soccorso in area impervia sopra galleria del Malpasso. Intervento dei vigili del fuoco e del 118

Finale Ligure/Varigotti. Alle ore 14:30 di oggi, sopra la Galleria del Malpasso, in una zona particolarmente impervia tra Varigotti e Finale Ligure, una persona è caduta da un’altezza di circa due metri riportando un infortunio.

La chiamata di soccorso è stata ricevuta dalla Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Savona. L’infortunato, in evidente stato di agitazione, non riusciva a fornire indicazioni chiare sulla propria posizione. La Sala Operativa ha quindi coordinato le ricerche e indirizzato sul posto i soccorsi più vicini.

È intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco di Finale Ligure che, con l’impiego di tecniche Speleo Alpino Fluviali (SAF), ha provveduto a mettere in sicurezza l’uomo e a collaborare con il personale sanitario. L’infortunato è stato stabilizzato e trattato sul posto, quindi trasportato in ospedale.

Alle operazioni hanno preso parte anche il Soccorso Alpino, la Croce Bianca di Noli, l’automedica Sierra 4, mentre la Polizia Locale ha garantito la gestione della viabilità. Le cause dell’accaduto sono in corso di accertamento.