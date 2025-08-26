Sicurezza e viabilità nell’area ex Caserma Turinetto, Lugani: “Necessarie soluzioni per Centro di Raccolta Differenziata e campo sportivo”

Albenga. “Ad Albenga il Centro di Raccolta Differenziata comunale è situato all’interno dell’area dell’ex Caserma Turinetto, in una posizione che da tempo solleva perplessità sotto il profilo della sicurezza e della viabilità. La struttura, infatti, non è frequentata soltanto dai cittadini ingauni ma anche dagli abitanti di numerosi comuni della vallata che vi si recano per conferire i propri rifiuti”. Così il consigliere comunale Guido Lugani.

Secondo l’esponente della minoranza “il problema principale riguarda l’accesso, che coincide con quello del campo sportivo ‘Annibale Riva’. Ne consegue che nello stesso punto si ritrovano a transitare contemporaneamente mezzi privati, mezzi pesanti dell’azienda SAT (dagli autocarri ai bilici diretti alla sede situata nell’area) e numerosi utenti dello stadio, tra cui genitori che accompagnano i figli e ragazzi che escono dopo gli allenamenti o le partite”.

“La compresenza di flussi così eterogenei, veicolari e pedonali, crea una situazione di potenziale pericolo che non può essere sottovalutata. È evidente, infatti, che attività come il conferimento dei rifiuti, il passaggio di camion di grandi dimensioni e la mobilità di bambini e famiglie non siano conciliabili nello stesso spazio senza adeguate misure di regolamentazione”.

Su questo tema l’intera minoranza consiliare ha presentato una mozione in consiglio comunale, con l’obiettivo di impegnare l’amministrazione a intervenire: “Alla luce di ciò – dichiara Lugani, primo firmatario della mozione – chiediamo all’amministrazione comunale di intervenire con decisione, valutando insieme a SAT la possibilità di predisporre ingressi separati per i diversi utenti e mettendo in campo tutte le azioni necessarie per migliorare la sicurezza e la viabilità dell’area.”