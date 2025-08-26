Si terrà a Celle Ligure la premiazione del concorso di poesia “Giovani Senza Confini” 2025

Celle Ligure. Sabato 6 settembre, alle 18, sul lungomare “Sandro Pertini” di Celle Ligure, all’altezza della località Bouffou, con il patrocinio dei comuni di Varazze e Celle Ligure, si terrà la premiazione della 24esima edizione del Premio Nazionale di Poesia “Giovani Senza Confini”, organizzato dall’Associazione Culturale “Alberto Peluffo”, di cui Anna Ratto è presidente.

Presenta l’incontro commemorativo e socio-culturale il Prof. Stefano Pastorino di Radio Skylab Varazze, service audio e luci a cura di Jacopo Zunino.

Ogni anno gli organizzatori del premio, istituito nell’anno 2000 per ricordare il giovane Alberto Peluffo, propongono un tema diverso per l’elaborazione della poesia da presentare.

Da diversi anni, per la scelta degli argomenti, si fa riferimento a titoli di canzoni italiane famose (“Sapore di sale”, “Acqua azzurra, acqua chiara”, “Che rumore fa la felicità” e altri…). Esistono due sezioni del concorso: adulti e bambini/ragazzi. In questa occasione verranno premiati i primi tre classificati di entrambe le sezioni, scelti dalla giuria.

Il fiore all’occhiello di questo premio di poesia, sta nel fatto che la prima classificata ed eventuali menzioni speciali, sia degli adulti che dei bambini, vengono scritte su piastrella e poste all’interno della galleria, in località Bouffou, del lungomare “Sandro Pertini” di Celle Ligure, intitolata al premio stesso, quindi visibili tutti i giorni dell’anno, ogni volta che ci si trova a passare in questo bellissimo angolo di Liguria.

Tutte le piastrelle sono state realizzate dagli artisti Andrea e Marcello Mannuzza, della bottega artigiana “Il Tondo” di Celle Ligure.

Quale sarà il tema per la prossima edizione? “Verrà svelato proprio durante la premiazione del 6 settembre e da quel giorno, fino al 31 maggio 2026, ci sarà la possibilità di inviare la propria poesia. Tenere segreto il nuovo tema è diventata una tradizione di “Giovani Senza Confini”, per cui i presentatori dell’evento, Stefano Pastorino e Donatella Durando, lo sveleranno alla fine della premiazione e della contemporanea posa delle nuove piastrelle sulla parete della “Galleria dei Poeti”, da parte degli operatori appositamente incaricati”, hanno fatto sapere dall’associazione Culturale “Alberto Peluffo”.