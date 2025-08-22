  • News24
Codice rosso

Si ribalta con il golf cart a Garlenda, grave un uomo: trasportato in codice rosso in ospedale

È successo poco dopo le 12,30. Sul posto i militi della Croce Bianca di Villanova, i vigili del fuoco e l'elisoccorso

Garlenda. Brutto infortunio per un uomo, nella tarda mattinata odierna (22 agosto), all’interno del Golf Club di Garlenda. È successo poco dopo le 12,30.

Si trovava a bordo di un golf cart quando all’improvviso, per cause sconosciute, si è ribaltato. Si presume che durante un trasferimento all’interno del percorso, il piccolo veicolo sia finito in un canaletto a bordo strada.

L’uomo è rimasto schiacciato sotto il peso del mezzo e immediata è scattata la chiamata ai soccorsi. 

Sul posto: un’ambulanza della Croce Bianca di Albenga, sezione di Villanova, e i vigili del fuoco, ma è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso. 

I pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza il golf cart, che si trovava in equilibrio precario, e a recuperare l’uomo insieme al personale sanitario del 118. A preoccupare, in particolare, un importante trauma toracico

Nonostante l’intervento dell’elicottero, a causa delle condizioni del paziente, incompatibili con il volo, si è optato per il trasferimento in ambulanza, in codice rosso, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

